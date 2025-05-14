Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım Etkinliği Başkentte İzleyiciyle Buluştu

Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım Etkinliği Başkentte Gerçekleşti

Klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar'ın sunumu ile düzenlenen 'Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım' etkinliği, başkentte izleyicilerle buluştu. Etkinlik, CSO Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirildi ve izleyicilere farkındalık kazandırmayı hedefledi.

Duyguların Dönemsel Aktarımı Üzerine Çalışmalar

Etkinlikte, çocukluk döneminden itibaren bireylere aktarılan duygular, üstlenilen roller ve hayatın kırılma anları ele alındı. Katılımcılar, içsel yüzleşme ve öz benliğe ulaşma temaları üzerinde yoğunlaştı.

Farkındalık Çalışmaları ile Geçmiş ve Gelecek Üzerine Düşünme

Etkinliğe katılanlar, farkındalık çalışmaları ve grup sohbetleri aracılığıyla geçmişlerini, bugünkü kimliklerini ve gelecek hedeflerini yeniden değerlendirme fırsatı buldular. Bu süreç, birçok katılımcıda derin bir içsel keşif yarattı.

Klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar'ın sunduğu, izleyicilere farkındalık kazandırmayı amaçlayan "Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım" adlı etkinlik CSO Ziraat Bankası Ana Salon'da yapıldı.

Klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar'ın sunduğu, izleyicilere farkındalık kazandırmayı amaçlayan "Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım" adlı etkinlik CSO Ziraat Bankası Ana Salon'da yapıldı.