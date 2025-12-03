Kavak Belediyesi'ne 10 taşınmaza mahkeme haczi

Samsun'un Kavak Belediyesi'ne ait 10 taşınmaza, bir iş adamının başlattığı icra takibi sonucunda mahkeme kararıyla haciz konuldu. Belediyeye ait bazı taşınmazların, belediyenin dün ihalesini yaptığı yaklaşık 10 adet taşınmaz kapsamında haciz işlemi uygulandı.

Haciz kararının kapsamı

Kavak İcra Dairesi tarafından düzenlenen karar tensip tutanağına göre, mahkeme 02 Aralık 2025 tarihli talep doğrultusunda; Çakallı, Belalan, Çarıkbaşı, Bayındır, Demirci, Mert ve Karadağ mahallelerinde bulunan ada ve parsel numaraları belirtilen gayrimenkullere haciz konulmasını kabul etti. Kararda, toplam 10 taşınmaz hakkında haciz talebinin yerinde bulunduğu ifade edildi.

İtiraz ve icra süreci

Kavak İcra Dairesi kararında, ilan edilen haciz işlemlerine ilişkin olarak 7 gün içinde şikâyet yolunun açık olduğu belirtildi. Haciz uygulaması, belediyenin ilgili gayrimenkuller üzerindeki tasarruf yetkilerini kısıtlarken, satış ve devir işlemlerini de icra sürecine bağladı.

