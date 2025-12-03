Kavak Belediyesi'ne 10 Taşınmaza Mahkeme Haczi

Samsun Kavak Belediyesi’ne ait 10 taşınmaza, bir iş adamının icra takibi sonucunda mahkeme kararıyla haciz konuldu. Kararda yer alan mahalleler ve itiraz süresi açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:53
Kavak Belediyesi'ne 10 Taşınmaza Mahkeme Haczi

Kavak Belediyesi'ne 10 taşınmaza mahkeme haczi

Samsun'un Kavak Belediyesi'ne ait 10 taşınmaza, bir iş adamının başlattığı icra takibi sonucunda mahkeme kararıyla haciz konuldu. Belediyeye ait bazı taşınmazların, belediyenin dün ihalesini yaptığı yaklaşık 10 adet taşınmaz kapsamında haciz işlemi uygulandı.

Haciz kararının kapsamı

Kavak İcra Dairesi tarafından düzenlenen karar tensip tutanağına göre, mahkeme 02 Aralık 2025 tarihli talep doğrultusunda; Çakallı, Belalan, Çarıkbaşı, Bayındır, Demirci, Mert ve Karadağ mahallelerinde bulunan ada ve parsel numaraları belirtilen gayrimenkullere haciz konulmasını kabul etti. Kararda, toplam 10 taşınmaz hakkında haciz talebinin yerinde bulunduğu ifade edildi.

İtiraz ve icra süreci

Kavak İcra Dairesi kararında, ilan edilen haciz işlemlerine ilişkin olarak 7 gün içinde şikâyet yolunun açık olduğu belirtildi. Haciz uygulaması, belediyenin ilgili gayrimenkuller üzerindeki tasarruf yetkilerini kısıtlarken, satış ve devir işlemlerini de icra sürecine bağladı.

SAMSUN KAVAK BELEDİYESİ’NE AİT 10’DAN FAZLA TAŞINMAZ, BİR İŞ İNSANININ BAŞLATTIĞI İCRA TAKİBİ...

SAMSUN KAVAK BELEDİYESİ’NE AİT 10’DAN FAZLA TAŞINMAZ, BİR İŞ İNSANININ BAŞLATTIĞI İCRA TAKİBİ KAPSAMINDA MAHKEME KARARIYLA HACZEDİLDİ.

SAMSUN KAVAK BELEDİYESİ'NE AİT 10'DAN FAZLA TAŞINMAZ, BİR İŞ İNSANININ BAŞLATTIĞI İCRA TAKİBİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
2
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
3
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
4
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Müteahhit Mehmet Kaya'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde