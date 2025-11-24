Kaymakam Mehmet Salih Uçar Yenipazar Halk Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Yenipazar halk pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü; ihtiyaç halinde kaymakamlığın kapısının açık olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:40
Pazar ziyareti ve halkla temas

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, kurulan pazarı ziyaret ederek vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Yenipazar İlçe Emniyet Amiri Tamer Kurtul ile birlikte pazar tezgâhlarını gezerek esnafa hayırlı işler diledi.

Pazara alışveriş için gelen vatandaşların hal ve hatırını soran Kaymakam Uçar, vatandaşlarla sohbet etti.

"Herhangi bir ihtiyaç ya da sıkıntı halinde kaymakamlık olarak kapımız her zaman açıktır" dedi.

