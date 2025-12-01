KAYMEK, Malezya Heyetini Bünyan'da Ağırladı

KAYMEK, Malezyalı Misafirleri Bünyan'da Karşıladı

Kültür ve eğitim işbirliği kapsamında anlamlı ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve kültür alanındaki projelerine bir yenisini daha ekleyerek Malezya'dan gelen konukları ağırladı. Ziyaret, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

KAYMEK, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde şehrin eğitim ve kültür hayatına katkı sunan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu anlayışla düzenlenen karşılama, KAYMEK'in uluslararası işbirliklerine açık duruşunu ortaya koydu.

Malezya Varlık Fonu Khazanah Nasional Berhad'ın vakıf kuruluşu olan Yayasan Hasanah, Türkiye 2025 Geleneksel Tekstil Mirası Birliği Projesi kapsamında Kayseri'yi ziyaret etti ve KAYMEK ile Bünyan merkezinde bir araya geldi.

Kayseri, KAYMEK gibi kültürel projeler sayesinde sanatsal ve toplumsal anlamda büyümesini sürdürüyor. Yapılan ziyaret, kentin kültürel miras ve eğitim alanındaki hedeflerine uluslararası düzeyde katkı sağlama hedefini güçlendirdi.

