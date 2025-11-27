Kayseri, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti İçin Resmen Aday

Kayseri resmen 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığını açıkladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve turizm alanındaki güçlü hamleleri doğrultusunda 2027 yılı ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ unvanı için adaylık başvurusunu resmen gerçekleştirdi.

Adaylığın dayanakları: Kültepe ve kültürel miras

Şehir, “Anadolu’nun Önsözü” olarak nitelendirilen ve Anadolu’da yazının ilk kullanıldığı Kültepe’nin 6 bin yıllık kesintisiz birikimiyle tarihi ve stratejik önemini koruyor. Kayseri, tarihi yapıları ve sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla kültürel mirasını öne çıkararak başvuruyu güçlendirdi.

TÜRKSOY ev sahipliği hedefi ve projeler

Başvuru, TÜRKSOY tarafından 2027'de düzenlenecek Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine Kayseri’nin ev sahipliği yapma hedefini kapsıyor. Şehrin zengin kültür envanteri ve yürütülen çalışmalar, bu hedefin temel gerekçelerini oluşturuyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde başlatılan seferberlikle Kayseri Turizm Master Planı kapsamında kültür, gastronomi, spor, sanat ve turizm alanlarında yenilikçi projeler hayata geçiriliyor. Bu çabalar, şehrin 2027 için adaylık sürecine önemli bir ivme kazandırdı.

Ulusal ve uluslararası tanınırlık, iş birliği ağı

Süreç, Kayseri’nin ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesini, Türk dünyasının kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor. Yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen projeler, Kayseri’yi yalnızca kültür başkenti yapmakla kalmayıp Türk dünyasının ortak buluşma noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir’den cazibe merkezi vizyonu

Kayseri’nin adaylık süreci, Türk dünyasıyla kültürel bağları güçlendirme açısından bir fırsat sunuyor. Kültür Yolu Festivalinin 2025 yılından itibaren Kayseri’de gerçekleştirilmesi planlanırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan Turizm Master Planı toplantısında UNESCO Kreatif Şehirler Ağı’nda Kayseri’nin daimi listeye girmesi talepleri iletildi.

Ayrıca, Avrupa Parlamentosu tarafından akredite edilen ACESS Europe’ye "Dünya Spor Başkenti" unvanı için başvuru yapıldı ve görüşmeler sağlıklı bir şekilde sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, başvuru yapan tüm şehirlerin değerine vurgu yaparak sürecin ülkeye yüksek kazanımlar getirmesini temenni etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ