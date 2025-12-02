Kayseri Adliyesi'ne Kızılay'dan Ek Hizmet Binası: Devir Tamamlandı

Kızılay'a ait ek hizmet binasının Kayseri Adliyesi'ne devri tamamlandı; protokol katılımıyla tanıtım töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:41
Kayseri Adliyesi'ne Kızılay'dan Ek Hizmet Binası: Devir Tamamlandı

Kayseri Adliyesi'nin Ek Hizmet Binası Tanıtıldı

Kızılay'a ait inşaatın devri tamamlandı, törene valiler ve yargı mensupları katıldı

Kayseri Adliyesi'nin ek hizmet binası olarak kullanılacak ve Kızılay'a ait inşaatın devrinin tamamlanmasının ardından tanıtımı gerçekleştirildi. Tören; adliye, siyaset ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Tanıtım programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri ve yargı mensupları katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, adalet hizmetinin daha hızlı ve nitelikli sunulması amacıyla teşkilatın büyüdüğünü belirterek, mevcut binaların ihtiyacı karşılamakta zorlandığını vurguladı. Başsavcı Korkmaz, mahkeme ve personel sayılarına ilişkin şu verileri paylaştı: 8 ağır ceza mahkemesi, 29 asli ceza mahkemesi, 2 infaz hakimliği, 3 çocuk mahkemesi, 4 sulh ceza hakimliği, 2 asliye ticaret mahkemesi, 15 asliye hukuk mahkemesi, 9 sulh hukuk mahkemesi, 11 aile mahkemesi, 6 icra mahkemesi, 12 iş mahkemesi, 1 kadastro mahkemesi, 2 tüketici mahkemesi olmak üzere 103 mahkememiz faaliyet göstermektedir. Ayrıca adliyede 93 Cumhuriyet Savcısı, 134 hakim ve bin 38 adliye personeli görev yaptığını aktardı.

Korkmaz, mevcut binanın 23.07.2013 tarihinde faaliyete geçtiğini ve 57 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu hatırlatarak, yeni kurulan mahkemeler için yer bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle Kızılay'a ait binanın adliyenin ek hizmet binası yapılması yönünde bir yıl önce çalışma başlatıldığını ifade etti. Sürecin yürütülmesinde en büyük desteği milletvekili Şaban Çopuroğlu'nun verdiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Başsavcıyla yapılan istişare sonrasında konuyu Adalet Bakanlığı'na taşıdıklarını, Bakan Yılmaz Tunç'un geçen Kasım ayında talimat verdiğini ve çalışmanın adliyeye kazandırılması yönünde destek sağlandığını aktardı. Çopuroğlu, boş binanın çevreye olası zararlarına değinerek projenin Kayseri için gerekli bir adım olduğunu söyledi ve ileride sürprizlerin olacağını belirtti; valiye, başsavcıya ve yargı mensuplarına teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında, Bölge İdare Mahkemesi'nin Kayseri'de açılmasının ardından adliye binasının yetersizliğine dair endişelerin devam ettiğini, Kızılay'a ait binanın yarım kalmış inşaatının birçok riske açık olduğunu anlattı. Valisi Çiçek, devir sürecinin tamamlandığını, şimdi yapım aşamasında vekilden destek isteyeceklerini ve adaleti sağlayan kurumların en iyi binalara sahip olması gerektiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, katılımcıların konuşmaları ve devir sürecinin tamamlanmasının ardından binanın en kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması temennisiyle sona erdi.

