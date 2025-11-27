Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve SGK'dan Belediye Personeline Bilgilendirme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve SGK iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, İmar personeline SGK işlemleri, iş yeri tescil ve e-beyanname süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:29
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve SGK iş birliğiyle bilgilendirme toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile SGK iş birliğinde, belediye personeline yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediye, vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak amacıyla personel ve diğer kamu kurumlarını bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlendi. Etkinliğe İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü, SGK yetkilileri ile 16 ilçe belediyesinin imar birimlerinde görevli personel katıldı.

Gündem ve verilen bilgiler

SGK yetkilileri, belediyelerin Yapı Ruhsat birimlerindeki SGK işlemleri ile ilgili olarak veri giriş ve tescil süreçleri hakkında detaylı sunum yaptı. Katılımcılara uygulamalı ve işlem odaklı bilgiler aktarıldı.

Toplantıda ele alınan başlıca konular şunlardı:

- Otomatik iş yeri tescil işlemleri

- Ruhsat bildirimleri

- İhale bildirimleri, yazışma ve işlemleri

- Kamu işyeri tescil ve beyanname dönemi

- E-beyanname şifre değişikliği işlemleri

- İlişiksizlik belgesi yazışma ve işlemleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen bu tür bilgilendirme toplantıları ile personelin yetkinliklerini güçlendirirken, hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

