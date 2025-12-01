Kayseri’de 1 Saat Arayla İki Bıçaklı Yaralama: Yaralılar Araçta Bulundu

Kayseri’de Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 1 saat arayla iki bıçaklı yaralama yaşandı; yaralılar araçlarda bulunup hastaneye kaldırıldı, şüpheliler hakkında çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 03:05
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 03:05
Kayseri’nin Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde, bir saat arayla yaşanan iki ayrı bıçaklı saldırıda yaralanan şahıslar polis ekipleri tarafından araçlarda bulundu. Olaylarda yaralılar hastaneye kaldırılırken, ilk olayın zanlıları gözaltına alındı, ikinci olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Gesi Fatih Mahallesi'ndeki olay

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi 2341. Sokak’ta aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan Ö.Y., M.A. ve E.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ö.Y. bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, olay sırasında yaralı şahsı olay yerinde bulamadı. Yapılan çalışmalar sonucu Ö.Y.’nin olay yerinden bir araçla ayrıldığı belirlendi ve ekipler tarafından Sivas Bulvarı üzerinde durdurulan araçta yaralı halde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ö.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla bağlantılı olarak M.A. ve E.A. yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Argıncık Mahallesi'ndeki benzer olay

Yaklaşık bir saat önce Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 3799. Sokak’ta, Argıncık Tevhid Camii yanında meydana gelen kavgada F.A.E. bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs aynı sokak üzerinde ilerleyen 38 DS 118 plakalı hafif ticari araçta bulundu.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, F.A.E.ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı. F.A.E. hastanede tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi F.A.yı yakalama çalışmaları sürüyor.

Her iki olayda da polis ekipleri tarafından soruşturma ve arama çalışmaları devam etmektedir.

