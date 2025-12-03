Kayseri'de 15 İlde 20 Aranma Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 15 ilde 20 aranma kaydı ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (29) yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 21:37
Kayseri'de polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, 15 farklı ilde 20 aranma kaydı ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmada hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘bilişim yoluyla hırsızlık’ suçlarından arama kaydı bulunan şahıs tespit edildi.

Şahıs; Kayseri, Ankara, Bursa, Adıyaman, Elazığ, Antalya, Mersin, Batman, Erzincan, Sakarya, Sivas, Eskişehir, İzmir, Zonguldak ve Kahramanmaraş illerinde toplamda 20 aranma kaydı olan ve cezaları toplamı 14 yıl olarak kesinleşen M.S. (29) olarak belirlendi.

İşlemleri tamamlanan M.S., gerekli tutanakların ardından cezaevine teslim edildi.

