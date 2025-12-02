Kayseri'de 67 Anne 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesiyle Bilgilendirildi

Kayseri'de 67 anneye 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 20:58
Polis ekipleri kursiyer ve velileri bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde 67 anne uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Bilgilendirme çalışmaları Şevki Nurver Albayrak Kur’an Kursu kursiyerlerine ve Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda öğrenci velilerine yönelik gerçekleştirildi. Toplam 67 anne'ye yönelik etkinlikler düzenlendi.

Çalışmalarla alakalı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak gençlerimizi ve vatandaşlarımızı uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürdüğümüz mücadele kesintisiz devam edecektir" denildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, projenin kapsamlı bilgilendirme amacıyla yürütüldüğünü ve çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

