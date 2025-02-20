Kayseri'de Amcasının Kızına Cinsel İstismar Davası Başladı

Başka Bir Cinsel İstismar Davası

Kayseri'de, amcasının kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Suriye uyruklu İ.A.'nın yargılanmasına başlandı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık ise, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

İtirazlar ve Savunma Süreci

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde söz alarak, suçlamaları reddetti ve beraatini talep etti. Ancak mahkeme başkanının, daha önceki ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini hatırlatması üzerine, sanık tercümanın yanlış çevirdiğini ifade ederek yeni beyanının doğru olduğunu savundu.

Mağdurun Geri Dönüşü ve Tanık İfadeleri

Müşteki avukatı, mağdur ve ailesinin 5 Kasım 2024 tarihinde gönüllü geri dönüş kapsamında Suriye'ye döndüğünü ve kendileriyle iletişim kuramadıklarını belirtti. Müşteki ve Aile Bakanlığı avukatları sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek, cezalandırılmasını istedi.

Savcının Talepleri ve Duruşmanın Gelişimi

Duruşma sırasında dinlenen bir tanığın ifadesinin ardında, savcı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, mağdur ve ailesinin bir sonraki celseye zorla getirilmesine, sanığın da duruşmada hazır bulunma talebinin kabul edilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluğunun devamına hükmedilerek duruşma ertelendi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde 8 yaşındaki M.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan İ.A. 1 Temmuz 2024'te tutuklanmıştı. İstismar iddiasının ardından kentte büyük olaylar yaşanmış, çok sayıda kişi yaralanıp gözaltına alınmıştı.