Kayseri'de Binler, C130 Şehidi Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'i Uğurladı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130'da şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Ankara'daki törenin ardından Kayseri'de binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:10
Ankara'daki tören sonrası Kalemkırdı Camii'nde son görev

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 'C130' tipi askeri uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de binlerce kişi tarafından uğurlandı.

11 Kasım tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen uçağın şehidi İlgen'in naaşı, Ankara'da düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye getirildi. Cenaze töreni, Kalemkırdı Camii'nde Cuma namazını müteakiben kılındı.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ile İlgen'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Şehit İlgen'in naaşı top arabasına konularak Kartal Şehitliği'ne götürüldü. Kortej havadan görüntülenirken, binlerce Kayserilinin şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadığı görüldü.

