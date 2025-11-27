Kayseri'de Ebru Kekilli Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Sokak’ta, iddiaya göre A.A. (41) ile 2 çocuk annesi Ebru Kekilli (36) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A. pompalı tüfekle kadını vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ebru Kekilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, P.A. (40)'nın eşi A.A. (41) ile birlikte olay yerine gittiği ve olayın A.A. tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Çalışmalar sonucu P.A. ve A.A. suç aleti tüfek ile yakalandı. Mahkeme sürecinde A.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi; P.A. ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

