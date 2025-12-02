Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren şahsa 29 yıl 9 ay hapis

Mahkeme, müebbet hapis kararında indirim uygulayarak toplam cezayı 29 yıl 9 aya düşürdü

Kayseri'de kızının erkek arkadaşı olduğu belirtilen O.C.G.'nin ölümüne ilişkin davada, sanık Ş.A. hakkında karar verildi. Olayda, sanığın içinde bulunduğu otomobili takip ettiği aracı çarparak durdurduğu, ardından tabancanın ateş alması sonucu O.C.G.'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında savunma yapan Ş.A., konuyu aileler arasında çözmek amacıyla O.C.G.'nin dayısı ve babasına ulaşmaya çalıştığını, muhatap bulamayınca kızını da alarak karakola şikayet için gideceklerini söylediğini aktardı. Olay günü etraflarında dolanan bir aracı takip ettiğini ve aracı çarparak durdurduğunu belirten sanık, araçtakilere 'O.C.G. kim?' diye sorduğunu, iki kişinin kendilerinin olmadığını söylemesi üzerine araca yöneldiğini, arka koltuktaki O.C.G. ile yaşanan boğuşma sırasında tabancanın ateş aldığını anlattı ve öldürme kastı bulunmadığını savundu.

Avukatların dinlenmesinin ardından karara bağlanan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, O.C.G.'nin ölümü nedeniyle 'çocuğun öldürülmesi' suçundan sanık Ş.A.'ya önce müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulayan mahkeme, bu cezayı 24 yıl hapis cezasına düşürdü.

Mahkeme ayrıca sanığa; ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl, mala zarar verme suçundan 1 yıl, zincirleme tehditten 2 yıl 6 ay ve basit yaralamadan 3 ay hapis cezası verdi. Toplam ceza 29 yıl 9 ay olarak hüküm altına alındı.

Kararda, yargılama sürecinde sunulan savunmalar ve deliller ile avukat beyanları dikkate alındı.

KAYSERİ ADALET SARAYI (ARŞİV)