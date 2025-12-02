Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren şahsa 29 yıl 9 ay hapis

Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren Ş.A.'ya, mahkeme müebbet hapis kararını indirimle toplam 29 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:15
Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren şahsa 29 yıl 9 ay hapis

Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren şahsa 29 yıl 9 ay hapis

Mahkeme, müebbet hapis kararında indirim uygulayarak toplam cezayı 29 yıl 9 aya düşürdü

Kayseri'de kızının erkek arkadaşı olduğu belirtilen O.C.G.'nin ölümüne ilişkin davada, sanık Ş.A. hakkında karar verildi. Olayda, sanığın içinde bulunduğu otomobili takip ettiği aracı çarparak durdurduğu, ardından tabancanın ateş alması sonucu O.C.G.'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında savunma yapan Ş.A., konuyu aileler arasında çözmek amacıyla O.C.G.'nin dayısı ve babasına ulaşmaya çalıştığını, muhatap bulamayınca kızını da alarak karakola şikayet için gideceklerini söylediğini aktardı. Olay günü etraflarında dolanan bir aracı takip ettiğini ve aracı çarparak durdurduğunu belirten sanık, araçtakilere 'O.C.G. kim?' diye sorduğunu, iki kişinin kendilerinin olmadığını söylemesi üzerine araca yöneldiğini, arka koltuktaki O.C.G. ile yaşanan boğuşma sırasında tabancanın ateş aldığını anlattı ve öldürme kastı bulunmadığını savundu.

Avukatların dinlenmesinin ardından karara bağlanan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, O.C.G.'nin ölümü nedeniyle 'çocuğun öldürülmesi' suçundan sanık Ş.A.'ya önce müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulayan mahkeme, bu cezayı 24 yıl hapis cezasına düşürdü.

Mahkeme ayrıca sanığa; ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl, mala zarar verme suçundan 1 yıl, zincirleme tehditten 2 yıl 6 ay ve basit yaralamadan 3 ay hapis cezası verdi. Toplam ceza 29 yıl 9 ay olarak hüküm altına alındı.

Kararda, yargılama sürecinde sunulan savunmalar ve deliller ile avukat beyanları dikkate alındı.

KAYSERİ ADALET SARAYI (ARŞİV)

KAYSERİ ADALET SARAYI (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı
2
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1’i Çocuk 7 Kişi Tutuklandı
3
Erbaa'da elektrik kontağı yangını: Tek katlı ev küle döndü
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Bulgaristan’da Protestolar: Gözaltı 71’e Yükseldi, Bütçe Geri Çekildi
6
İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı
7
Aydın'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Ö.S. Tutuklandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde