Kayseri'de Okulda Boğazına Cisim Kaçan 2. Sınıf Öğrencisi Ahmet Emirhan Polat Hayatını Kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Bülent Altop İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emirhan Polat okulda rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, öğrencinin boğazına cisim kaçtığı ve ardından fenalaştığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Okulda teneffüs sırasında aniden rahatsızlanan öğrenci için ekipler çağrıldı; Bülent Altop İlkokulu öğrencisi olarak kaydedilen Ahmet Emiralp Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni ve Taziyeler

Polat’ın cenazesi, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, aile yakınları ve mahalle halkı katıldı.

Cenaze sonrası konuşan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “Evladımız Ahmet Emiralp’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, kendilerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Küçücük bir yüreği toprağa vermenin tarifi yok. Rabbim mekânını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu; ziyarette Kuran’ı Kerim okundu ve aileye taziyeler iletildi.

