Kayseri'de Okulda Boğazına Cisim Kaçan 2. Sınıf Öğrencisi Ahmet Emirhan Polat Hayatını Kaybetti

Kayseri'de teneffüste fenalaşan 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emirhan Polat, boğazına cisim kaçması sonucu yaşamını yitirdi; cenazesi Gergeme Mahallesi'nde defnedildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:53
Kayseri'de Okulda Boğazına Cisim Kaçan 2. Sınıf Öğrencisi Ahmet Emirhan Polat Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Okulda Boğazına Cisim Kaçan 2. Sınıf Öğrencisi Ahmet Emirhan Polat Hayatını Kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Bülent Altop İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emirhan Polat okulda rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, öğrencinin boğazına cisim kaçtığı ve ardından fenalaştığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Okulda teneffüs sırasında aniden rahatsızlanan öğrenci için ekipler çağrıldı; Bülent Altop İlkokulu öğrencisi olarak kaydedilen Ahmet Emiralp Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni ve Taziyeler

Polat’ın cenazesi, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, aile yakınları ve mahalle halkı katıldı.

Cenaze sonrası konuşan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “Evladımız Ahmet Emiralp’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, kendilerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Küçücük bir yüreği toprağa vermenin tarifi yok. Rabbim mekânını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu; ziyarette Kuran’ı Kerim okundu ve aileye taziyeler iletildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 2. SINIF ÖĞRENCİSİ AHMET...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 2. SINIF ÖĞRENCİSİ AHMET EMİRALP POLAT, TOPRAĞA VERİLDİ. EMİRHAN POLAT'IN BOĞAZINA CİSİM KAÇTIĞI VE ARDINDAN FENALAŞTIĞI ÖĞRENİLDİ.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 2. SINIF ÖĞRENCİSİ AHMET...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
2
Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri Başladı
3
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
4
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
5
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı
6
Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı
7
Hatay'da motosiklet kazası: Ölen iki çocuğun kuzen olduğu ortaya çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?