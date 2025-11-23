Kayseri'de servis yan yattı: 2 yaralı

Kayseri Kocasinan'da otomobilin çarptığı servis yan yattı; her iki sürücü yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 23:56
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin çarptığı servis aracı yan yattı; her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki kavşakta M.K. yönetimindeki 38 AON 140 plakalı otomobil, M.Ö. yönetimindeki 38 R 0532 plakalı servise yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis yan yatarken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 2 sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi; kazaya ilişkin araçlar incelemelerin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

