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Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocasinan'da gerçekleştirilen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:11
Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olay, Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta gerçekleşti.

Tartışma Büyüyünce Silahlı Kavga Çıktı

Gelen bilgilere göre, R.A. ve A.E. arasında belli olmayan bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası R.A., tabancasıyla A.E. ve yanında bulunan İ.M.'ye ateş açtı. Olay yerindeki gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine hızla sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Silahlı saldırıya uğrayan yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak A.E., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi R.A'nın yakalanması içinse geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, halkta huzursuzluğa yol açan bu tür olayların önlenmesi için yetkililerin araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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