Kayseri'de Şüpheli Çanta Paniği: Fünye ile İmha

Kayseri Kocasinan'da Erciyesevler Mahallesi'ndeki parkta bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanlarının fünye yerleştirerek imha etmesi sonucu boş çıktı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:21
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Erciyesevler Mahallesi'ndeki bir parkta bırakılan şüpheli çanta, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından incelendi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, çantayı şüpheli bulduktan sonra bomba imha uzmanları'na bildirdi. Uzman ekipler tarafından çantaya fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde imha edildi.

İmha sonrası yapılan kontrolde çantanın içinin boş olduğu tespit edildi.

