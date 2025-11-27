Kayseri'de Şüpheli Çanta Paniği: Fünye ile İmha

Kayseri'de şüpheli çanta paniği
Kocasinan Erciyesevler Mahallesi'nde parkta bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Erciyesevler Mahallesi'ndeki bir parkta bırakılan şüpheli çanta, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından incelendi.
Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, çantayı şüpheli bulduktan sonra bomba imha uzmanları'na bildirdi. Uzman ekipler tarafından çantaya fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde imha edildi.
İmha sonrası yapılan kontrolde çantanın içinin boş olduğu tespit edildi.
KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR PARKTA BIRAKILAN ŞÜPHELİ ÇANTA, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İMHA EDİLDİ.