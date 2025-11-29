Kayseri’de Toplu Taşımada Dijital Dönüşüm: GTFS ile Google Maps Entegrasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, GTFS entegrasyonu ile toplu taşıma verilerini Google Maps’e taşıdı; KBBTrafik ve Engelsiz Kayseri uygulamaları erişilebilir, anlık hizmet sunuyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:15
Kayseri’de Toplu Taşımada Dijital Dönüşüm: GTFS ile Google Maps Entegrasyonu

Kayseri’de Toplu Taşımada Dijital Dönüşüm: GTFS ile Google Maps Entegrasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Kayseri vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği GTFS entegrasyonu ile toplu ulaşım verilerini Google Maps'e taşıdı. Bu adım, vatandaşlara anlık, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir ulaşım deneyimi sunuyor.

KBBTrafik ile tüm ulaşım bir arada

KBBTrafik mobil uygulaması; toplu taşıma, trafik, otopark ve bisiklet paylaşım sistemi gibi bileşenleri tek çatı altında toplayarak 120 bini aşkın kullanıcıya hizmet veriyor. Belediye, bu uygulama ile şehir içi hareketliliği daha öngörülebilir ve yönetilebilir kıldı.

Engelsiz Kayseri ile erişilebilir ulaşım

Engelsiz Kayseri uygulaması, görme engelli vatandaşların şehir içi ulaşımda güvenli, hızlı ve yönlendirilebilir bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Uygulama, Kayseri'nin erişilebilirlik hedeflerinde önemli bir yere sahip.

GTFS entegrasyonunun sunduğu avantajlar

Yeni GTFS çalışması sayesinde Kayseri'nin toplu taşıma verileri Google Maps üzerinden erişilebilir hale geldi. Vatandaşlar, başlangıç ve varış noktalarını seçerek en uygun rotayı görebiliyor, aktarmaları planlayabiliyor ve otobüsün durakta olduğu konumu adım adım takip edebiliyor.

GTFS; seyahat süreleri, tahmini bilet maliyetleri ve farklı ulaşım modlarının karşılaştırılmasını mümkün kılıyor. Ayrıca erişilebilirlik gereksinimi olan vatandaşlar için Google'ın sesli yönlendirme özellikleri de kullanılabiliyor. Böylece toplu taşıma daha şeffaf ve kullanıcı dostu hale geliyor.

Açık veri ve akıllı şehir hedefi

Bu entegrasyon, şehir içi hareketliliği kolaylaştırırken aynı zamanda açık veri yaklaşımıyla inovasyonu teşvik ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi vatandaşın günlük yaşamına entegre eden bu adımlarla kent içi ulaşım konforunu artırıyor ve Akıllı Şehir Kayseri vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AKILLI ŞEHİR KAYSERİ VİZYONU DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRDİĞİ GTFS...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AKILLI ŞEHİR KAYSERİ VİZYONU DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRDİĞİ GTFS ENTEGRASYONU İLE TOPLU ULAŞIM VERİLERİNİ GOOGLE MAPS’E TAŞIDI

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
4
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
5
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
6
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı
7
Kayseri’de Toplu Taşımada Dijital Dönüşüm: GTFS ile Google Maps Entegrasyonu

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?