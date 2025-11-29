Kayseri’de Toplu Taşımada Dijital Dönüşüm: GTFS ile Google Maps Entegrasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Kayseri vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği GTFS entegrasyonu ile toplu ulaşım verilerini Google Maps'e taşıdı. Bu adım, vatandaşlara anlık, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir ulaşım deneyimi sunuyor.

KBBTrafik ile tüm ulaşım bir arada

KBBTrafik mobil uygulaması; toplu taşıma, trafik, otopark ve bisiklet paylaşım sistemi gibi bileşenleri tek çatı altında toplayarak 120 bini aşkın kullanıcıya hizmet veriyor. Belediye, bu uygulama ile şehir içi hareketliliği daha öngörülebilir ve yönetilebilir kıldı.

Engelsiz Kayseri ile erişilebilir ulaşım

Engelsiz Kayseri uygulaması, görme engelli vatandaşların şehir içi ulaşımda güvenli, hızlı ve yönlendirilebilir bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Uygulama, Kayseri'nin erişilebilirlik hedeflerinde önemli bir yere sahip.

GTFS entegrasyonunun sunduğu avantajlar

Yeni GTFS çalışması sayesinde Kayseri'nin toplu taşıma verileri Google Maps üzerinden erişilebilir hale geldi. Vatandaşlar, başlangıç ve varış noktalarını seçerek en uygun rotayı görebiliyor, aktarmaları planlayabiliyor ve otobüsün durakta olduğu konumu adım adım takip edebiliyor.

GTFS; seyahat süreleri, tahmini bilet maliyetleri ve farklı ulaşım modlarının karşılaştırılmasını mümkün kılıyor. Ayrıca erişilebilirlik gereksinimi olan vatandaşlar için Google'ın sesli yönlendirme özellikleri de kullanılabiliyor. Böylece toplu taşıma daha şeffaf ve kullanıcı dostu hale geliyor.

Açık veri ve akıllı şehir hedefi

Bu entegrasyon, şehir içi hareketliliği kolaylaştırırken aynı zamanda açık veri yaklaşımıyla inovasyonu teşvik ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi vatandaşın günlük yaşamına entegre eden bu adımlarla kent içi ulaşım konforunu artırıyor ve Akıllı Şehir Kayseri vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor.

