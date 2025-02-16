Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı, 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 02:27
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 02:27
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda iki zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmada, il dışından ulaştırılan uyuşturucu maddenin kaynağına ulaşıldı.

Yol Kontrolünde Ele Geçirilen Uyuşturucu

Ekiplerin yol kontrolü sırasında durdurduğu şüpheli araçta, M.K. (34) ve H.E. (37) üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramada 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılar, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı ve daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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