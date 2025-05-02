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Kayseri'de Yıldırım Hurdalığı Tutuşturdu: Yangın Korkuttu

Kayseri'de yıldırım düşmesi nedeniyle hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 20:52
Kayseri'de Yıldırım Hurdalığı Tutuşturdu: Yangın Korkuttu

Olayın Gelişimi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kayabaşı Mahallesi 6306. Sokak'ta bulunan bir hurdalığa yıldırım düştü. Bu talihsiz olay, hurdalığın yanıcı malzemeler içerdiği için büyük bir yangına neden oldu.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Yangını gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek alevlere müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Can Kaybı Yok, Hasar Var

Yaşanan bu olayda, şükür ki can kaybı yaşanmadı. Ancak, hurdalıkta ciddi hasarlar meydana geldi. Ekipler, olay sonrası yangının nedenleri üzerinde incelemelerde bulunuyor.

Kayseri'de yıldırımın isabet ettiği hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayseri'de yıldırımın isabet ettiği hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayseri'de yıldırımın isabet ettiği hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayseri'de yıldırımın isabet ettiği hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

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