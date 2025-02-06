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Kayseri'de Yoğun Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kayseri'de yoğun kar yağışı, tarihi mekanları beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye düştü.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:49
Kayseri'de Yoğun Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kayseri'de Yoğun Kar Yağışı

Kayseri'de, önceki gün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kentte bir süredir etkili olan soğuk havanın ardından, yağmurun kara dönüştüğü bu süreçte, şehrin birçok noktası beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihî Mekanlarda Güzel Görüntüler

Merkez Talas ilçesinde de kar yağışının ardından, tarihi mekanlar ve Yaman Dede Camisi'nde muhteşem görüntüler oluştu. Bu görsel güzellikler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmekte.

Hava Durumu

Kayseri'de hava sıcaklığı, sıfırın altında 9 dereceye kadar düşerken, kar yağışının yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Bu zorlu hava koşullarında vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

Kayseri'de önceki gün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar...

Kayseri'de önceki gün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının ardından Merkez Talas ilçesindeki tarihi mekanlar ve Yaman Dede Camisi'nde güzel görüntüler oluştu.

Kayseri'de önceki gün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar...

Kayseri'de önceki gün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının ardından Merkez Talas ilçesindeki tarihi mekanlar ve Yaman Dede Camisi'nde güzel görüntüler oluştu.

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