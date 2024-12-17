Kayseri'deki Terör Saldırısında Şehit Olan 15 Asker Unutulmadı

Kayseri'de 15 Şehidin Anma Töreni Düzenlendi

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı. Saldırıda yaşamını yitiren askerler, düzenlenen törenle tekrar hayırla yad edildi.

Törende Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehitlerin aileleri, yaralanan askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağında gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Çiçek, konuşmasında, "Şehitlerimizin ismi yazılan durakta, yanlarında memleketleri var. Bu çocuklar başka memleketlerde doğdu ama Kayseri'nin gerçek sahibi kim diye sorarsanız, bunlar bizim için gerçek Kayserililerdir. Vatanımızı sindiremeyecekler, bu milleti yenemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Dernek Temsilcilerinin Mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, saldırının üzerinden 8 yıl geçtiğini belirterek, "Yürekleri yakan bu elim olayı kınamak ve vatanı için can veren kahramanlarımızı anmak için toplandık" dedi.

Törende, protokol üyeleri ve şehir dışından gelen aileler, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu "Komandolar Durağı"na karanfil bıraktı. Ayrıca, Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyesi eski komandolar da katılarak, Türk bayrağı açıp komando marşını okuyarak dua etti.

17 Aralık Saldırısı ve Sonrası

Saldırı sırasında, 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, çarşı iznine çıkmak üzere halk otobüsüne binmekteydiler. Talas Bulvarı'ndaki durakta gerçekleşen bu saldırıda, 15 asker şehit olurken, 54 asker de yaralanmıştı.

Saldırıyı planlayan ve yargılanan sanıklar arasında Kenan Çiçek gibi isimler yer alırken, operasyon sonrası firari olan İshak Özçaktu etkisiz hale getirilmiştir.

Şehitlerimiz, vatan sevgisi ve cesaretleriyle her zaman halkın gönlünde yaşayacaktır.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker için olayın yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyesi eski komandolar da katıldı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker için olayın yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyesi eski komandolar da katıldı.