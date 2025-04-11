Kayseri-Kahramanmaraş Kara Yolu Ulaşımına Kar Engeli

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar ve tipinin etkisi altında kaldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, bu ana ulaşım yolu araç trafiğine kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının yoğunluğu ve tipi yüzünden yolda ulaşım sağlanamadığı belirtildi. Yol güvenliğinin ön planda tutulması adına alınan bu karar, sürücüler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Bu zorlu hava koşullarında, ekipler acil durum müdahalelerini sürdürüyor. Yolun açılması için çalışmalar aralıksız devam ederken, sürücülerin bu güzergâhtan uzak durmaları öneriliyor.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Polis ekipleri araçların geçişine izin verimyor.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Polis ekipleri araçların geçişine izin verimyor.