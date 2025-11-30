Kayseri Kocasinan'da İki Otomobil Çarpıştı: Yaralanan Yok

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kadir Has Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı; sağlık ekipleri yaralanma olmadığını belirledi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 06:37
Kadir Has Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı.

Kaza, Y.D. yönetimindeki 34 HFZ 66 plakalı otomobille O.A. yönetimindeki 38 ABN 990 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yaralanan olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından, hasar gören otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

