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Kayseri'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Meteorolojik verilere göre yarın da devam etmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:15
Kayseri'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kayseri'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Devam Ediyor

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya başladı. Özellikle Talas ve Kocasinan ilçelerinin Beyazşehir ile İldem bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

Tarihi Yaman Dede Camisi'nin bulunduğu Talas'ta, kar yağışının ardından muhteşem manzaralar ortaya çıktı.

Meteorolojik verilere göre, kentteki kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor. Şehir sakinleri, karın keyfini çıkarırken, bu durumu dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri öneriliyor.

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava etkili...

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava etkili...

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

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