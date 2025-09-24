Kayseri Talas'ta 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen ekipler ve müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştığı sırada, kıvılcımların sıçraması sonucu bir dairede de yangın çıktı.

Hasar ve yaralanma

Her iki yangın da kısa sürede söndürüldü. Yangın, apartmanda hasara neden oldu. Yangın sırasında rahatsızlanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kiracı bilgisi

Öte yandan, yanan dairede kiracı olan kişinin 1 hafta önce taşındığı öğrenildi.

