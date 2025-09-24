Kayseri Talas'ta 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü

Kayseri Talas'ta 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü; bir kişi hastaneye kaldırıldı, yanan dairenin kiracısının bir hafta önce taşındığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:58
Kayseri Talas'ta 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü

Kayseri Talas'ta 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen ekipler ve müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştığı sırada, kıvılcımların sıçraması sonucu bir dairede de yangın çıktı.

Hasar ve yaralanma

Her iki yangın da kısa sürede söndürüldü. Yangın, apartmanda hasara neden oldu. Yangın sırasında rahatsızlanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kiracı bilgisi

Öte yandan, yanan dairede kiracı olan kişinin 1 hafta önce taşındığı öğrenildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Talas ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Talas ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Komşu Kavgası: 11 Sanığa Dava — 5 Ölü, 5 Yaralı
2
Gaziantep'te Sulama Hortumuna Dolanan Yaban Geyiği Kurtarıldı
3
Destici: BM'nin Değeri 'Veto' Zinciri Kırılmadan Artmaz
4
Bilecik'te 38. Ahilik Haftası'nda Ahilik Değerleri Öne Çıktı
5
Maltepe Belediyesi İşçileri Maaş ve Sözleşme İhlallerini Protesto Etti
6
Adana'da metruk evde sentetik uyuşturucu satışı: Y.B.'ye 22 yıl 6 aya kadar dava
7
El‑Mevasi'de Susuzluk Silahı: Bir Milyon Filistinlinin Hayatta Kalma Mücadelesi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası