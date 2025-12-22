DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Kayseri Tayyare Fabrikası Söyleşisi — Melikgazi'de Havacılık Tarihi

Melikgazi Belediyesi, 23 Aralık'ta Prof. Dr. Mehmet Şahin'in katılacağı 'Kayseri Tayyare Fabrikası' söyleşisini düzenliyor; gençler ve havacılık meraklıları davetli.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:19
Kayseri Tayyare Fabrikası Söyleşisi — Melikgazi'de Havacılık Tarihi

Kayseri Tayyare Fabrikası Söyleşisi — Melikgazi'de Havacılık Tarihi

Melikgazi Belediyesi, yarım kalan havacılık hikâyesini gençlerle buluşturuyor

Melikgazi Belediyesi, Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu alanda hayata geçirilen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kayseri'deki havacılık mirasını yeniden canlandırıyor. Bu kapsamda düzenlenen Kayseri Tayyare Fabrikası Söyleşi Programı herkese açık olarak gerçekleştirilecek.

Program 23 Aralık Salı günü saat 16.00'da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak. Etkinliğe davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

"1926 yılında kurulup daha sonra çeşitli nedenlerde üretimi durdurulan ilk uçak fabrikası TOMTAŞ’la (Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi) başlayan Kayseri’nin havacılık tarihi, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz ile yeniden yazılmaya başladı. Havacılık tarihi Kayseri’de başladığı noktada inşallah yeniden ayağa kalkıyor. Havacılık sektörünün ve savunma sanayinin gelişmesi için biz şehrimizde üzerimize ne düşerse yapıyoruz. Desteklerimiz de devam ediyor. Biz de bu kapsamda hem teknik hem de kültürel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Melikgazi Belediyemizin ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi Eski Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Şahin Hocamızın konuşmacı olarak katılacağı ’Kayseri Tayyare Fabrikası’ söyleşi programını düzenleyeceğiz. Özellikle gençlerin ve havacılığa ilgi duyan herkesin davetli olduğu söyleşimizin farkındalık oluşturacağını ve havacılığa meraklı olan herkese ilham vereceğini düşünüyoruz. Kayseri Tayyare Fabrikası’nın havacılık serüvenine tanık olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi programımıza bekleriz"

Söyleşi, Kayseri'de havacılık ve savunma sanayiinin geçmişini, bugünkü çalışmalarını ve gençlerin sektöre katılım yollarını gündeme taşıyacak. Etkinlik, özellikle gençler ve havacılığa ilgi duyanlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK UÇAK FABRİKASININ KURULDUĞU ALANINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘HAVACILIK VE UZAY...

TÜRKİYE’NİN İLK UÇAK FABRİKASININ KURULDUĞU ALANINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’ İLE KAYSERİ'DE YARIM KALAN HİKÂYEYİ YENİDEN YAZAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KAYSERİ TAYYARE FABRİKASI SÖYLEŞİ PROGRAMI DÜZENLEYECEK.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilal Erdoğan'dan 'Filistin Yürüyüşü' Çağrısı: 'İnsanlık İttifakı' Vurgusu
2
Menemen’in 95 Yıllık Hayali Gerçekleşiyor: Kent Müzesi Hükümet Konağı’nda
3
Demirci'de 112 Acil Sağlık İstasyonu 3'e Yükseldi
4
Taşköprü Belediyesi Hastane Otoparkını Sıcak Asfaltla Yeniledi
5
Ankara Sincan Yenikent’te Su Kesintisi Tepkileri: Vatandaşlar Yetkililere Seslendi
6
Hülya Koçyiğit: Berrin Menderes’i Canlandırmak 'İçimde Ukde Kaldı'
7
Tralleis'te Şehir Plancıları Buluştu — 2025 Kazıları Yerinde İncelendi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi