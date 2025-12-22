Kayseri Tayyare Fabrikası Söyleşisi — Melikgazi'de Havacılık Tarihi

Melikgazi Belediyesi, yarım kalan havacılık hikâyesini gençlerle buluşturuyor

Melikgazi Belediyesi, Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu alanda hayata geçirilen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kayseri'deki havacılık mirasını yeniden canlandırıyor. Bu kapsamda düzenlenen Kayseri Tayyare Fabrikası Söyleşi Programı herkese açık olarak gerçekleştirilecek.

Program 23 Aralık Salı günü saat 16.00'da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak. Etkinliğe davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

"1926 yılında kurulup daha sonra çeşitli nedenlerde üretimi durdurulan ilk uçak fabrikası TOMTAŞ’la (Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi) başlayan Kayseri’nin havacılık tarihi, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz ile yeniden yazılmaya başladı. Havacılık tarihi Kayseri’de başladığı noktada inşallah yeniden ayağa kalkıyor. Havacılık sektörünün ve savunma sanayinin gelişmesi için biz şehrimizde üzerimize ne düşerse yapıyoruz. Desteklerimiz de devam ediyor. Biz de bu kapsamda hem teknik hem de kültürel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Melikgazi Belediyemizin ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi Eski Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Şahin Hocamızın konuşmacı olarak katılacağı ’Kayseri Tayyare Fabrikası’ söyleşi programını düzenleyeceğiz. Özellikle gençlerin ve havacılığa ilgi duyan herkesin davetli olduğu söyleşimizin farkındalık oluşturacağını ve havacılığa meraklı olan herkese ilham vereceğini düşünüyoruz. Kayseri Tayyare Fabrikası’nın havacılık serüvenine tanık olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi programımıza bekleriz"

Söyleşi, Kayseri'de havacılık ve savunma sanayiinin geçmişini, bugünkü çalışmalarını ve gençlerin sektöre katılım yollarını gündeme taşıyacak. Etkinlik, özellikle gençler ve havacılığa ilgi duyanlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK UÇAK FABRİKASININ KURULDUĞU ALANINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’ İLE KAYSERİ'DE YARIM KALAN HİKÂYEYİ YENİDEN YAZAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KAYSERİ TAYYARE FABRİKASI SÖYLEŞİ PROGRAMI DÜZENLEYECEK.