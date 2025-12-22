DOLAR
Demirci'de 112 Acil Sağlık İstasyonu 3'e Yükseldi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kılavuzlar Mahallesi'nde 3 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı; ilçe istasyon sayısı 3'e yükseldi, müdahale süresi kısalacak.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:41
3 No’lu İstasyon Kılavuzlar Mahallesi'nde Hizmete Girdi

Manisa’nın Demirci ilçesinde 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'nın ilçeye yeni bir sağlık istasyonu kazandırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucunda, daha önce müjdesi verilen Kılavuzlar Mahallesi'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu faaliyete geçirildi.

Kurulum onayının ardından gerekli hazırlıklar tamamlanarak istasyon hizmet vermeye başladı ve böylece ilçe genelindeki acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı 3’e yükseldi.

Yeni istasyonun, Kılavuzlar Mahallesi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarına hizmet verecek şekilde; Demirci’nin coğrafi yapısı ve ulaşım şartları dikkate alınarak planlandığı belirtildi. Amaç, acil durumlarda sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşma süresini önemli ölçüde azaltmak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, "Vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi bizim için son derece önemli. Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde Kılavuzlar Mahallemize kazandırılan 3 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun Demircimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hizmete giren 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun ilçenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması ve vatandaşların acil durumlarda daha güvenli ve hızlı sağlık hizmeti almasına imkan sunması bekleniyor.

