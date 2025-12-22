DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Taşköprü Belediyesi Hastane Otoparkını Sıcak Asfaltla Yeniledi

Taşköprü Belediyesi, 60 kişilik ekip ve 25 araçla Ethem Mahallesi'nde 3 km yol ve Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkını sıcak asfaltla yeniledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:31
Taşköprü Belediyesi Hastane Otoparkını Sıcak Asfaltla Yeniledi

Taşköprü Belediyesi Hastane Otoparkını Sıcak Asfaltla Yeniledi

Saha çalışmaları kış mevsiminde aralıksız sürüyor

Taşköprü Belediyesi, kış mevsiminde sahada görev yapan ekiplerle asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda 60 kişilik ekip ve 25 araç ve ekipman ile yürütülen program kapsamında önemli yenileme çalışmaları tamamlandı.

Ethem Mahallesi'nde toplam 3 kilometrelik yol sıcak asfalta kavuşurken, belediye ekipleri Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkında yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını da başarıyla noktaladı. Otopark alanı, yapılan çalışmalarla daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuldu.

Başkan Arslan'dan teşekkür

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin dört bir yanında altyapı ve üstyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Daha yaşanabilir ve modern bir Taşköprü" hedefiyle sahada yoğun mesai harcandığını ifade etti. Başkan Arslan, özveriyle görev yapan tüm belediye personeline emeklerinden dolayı teşekkür etti.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ...

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilal Erdoğan'dan 'Filistin Yürüyüşü' Çağrısı: 'İnsanlık İttifakı' Vurgusu
2
Menemen’in 95 Yıllık Hayali Gerçekleşiyor: Kent Müzesi Hükümet Konağı’nda
3
Demirci'de 112 Acil Sağlık İstasyonu 3'e Yükseldi
4
Taşköprü Belediyesi Hastane Otoparkını Sıcak Asfaltla Yeniledi
5
Ankara Sincan Yenikent’te Su Kesintisi Tepkileri: Vatandaşlar Yetkililere Seslendi
6
Hülya Koçyiğit: Berrin Menderes’i Canlandırmak 'İçimde Ukde Kaldı'
7
Tralleis'te Şehir Plancıları Buluştu — 2025 Kazıları Yerinde İncelendi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi