Taşköprü Belediyesi Hastane Otoparkını Sıcak Asfaltla Yeniledi

Saha çalışmaları kış mevsiminde aralıksız sürüyor

Taşköprü Belediyesi, kış mevsiminde sahada görev yapan ekiplerle asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda 60 kişilik ekip ve 25 araç ve ekipman ile yürütülen program kapsamında önemli yenileme çalışmaları tamamlandı.

Ethem Mahallesi'nde toplam 3 kilometrelik yol sıcak asfalta kavuşurken, belediye ekipleri Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkında yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını da başarıyla noktaladı. Otopark alanı, yapılan çalışmalarla daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuldu.

Başkan Arslan'dan teşekkür

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin dört bir yanında altyapı ve üstyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Daha yaşanabilir ve modern bir Taşköprü" hedefiyle sahada yoğun mesai harcandığını ifade etti. Başkan Arslan, özveriyle görev yapan tüm belediye personeline emeklerinden dolayı teşekkür etti.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.