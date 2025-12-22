DOLAR
Tralleis'te Şehir Plancıları Buluştu — 2025 Kazıları Yerinde İncelendi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Aydın İl Temsilciliği, Tralleis Antik Kenti’nde 2025 kazı çalışmalarını Prof. Dr. Murat Çekilmez eşliğinde yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:52
TMMOB Şehir Plancıları Odası Aydın İl Temsilciliği tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında, şehir plancıları Tralleis Antik Kentini yerinde inceleyerek mesleki bilgi paylaşımında bulundu.

Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti’nde, 2025 yılı kazı çalışmaları devam ederken gerçekleştirilen gezide katılımcılar antik kentin şehir planları, mekansal kurgusu ve yerleşim düzeni üzerinde detaylı gözlemler yaptı.

Gezide rehberlik yapan Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez, Tralleis’in tarihsel gelişimi, kamusal alanları, yapılaşma biçimi ve kentsel organizasyonu hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Katılımcılar, antik kent dokusunun günümüz kent planlama uygulamalarıyla olan ilişkisini değerlendirme fırsatı buldu.

Teknik gezinin, kültürel mirasın korunması ve şehir planlama disiplinine katkı sağlama açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. Etkinlik sonunda TMMOB Şehir Plancıları Odası Aydın İl Temsilciliği, başta Prof. Dr. Murat Çekilmez olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

