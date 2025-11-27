KAYÜ'lü Öğrencinin 'Taşınabilir Telsizli Otomatik Hava Durumu' Projesi Rektörü Etkiledi

Rektörlük Makamında Proje Sunumu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Programı öğrencileri Taha Şaş ve Erdem Özrendeci, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, üç haftalık çalışma sonucu tamamlanan Taşınabilir Telsizli Otomatik Hava Durumu Projesi hakkında bilgi veren Taha Şaş, projenin uygulamalı eğitim imkanları kullanılarak geliştirildiğini belirtti. Amatör telsizci olan Şaş, sistemin evinin çatısına kurulduğunu, güneş enerjisi ile çalıştığını ve telsiz üzerinden anlık hava durumu bildirimleri sağladığını aktardı.

Projenin Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları

Taha Şaş tarafından kurulan sistemin, sıcaklık, nem, atmosfer basıncı, rüzgâr şiddeti, rüzgâr yönü ve çeşitli gaz seviyeleri gibi parametreleri aynı anda izleyen çoklu sensörlerden oluştuğunu söyledi. Toplanan veriler bir mikro bilgisayar tarafından işlenip, iki saniyede bir yenilenen ölçümler ile telsiz frekansı üzerinden otomatik sesli uyarıya dönüştürülüyor.

Şaş, çalışmanın özellikle deprem, fırtına ve iletişim altyapısının zayıfladığı afet anları gibi kritik durumlarda güvenilir veri akışı sağlayarak erken uyarı kapasitesini güçlendirdiğini vurguladı. Ayrıca sistemin GSM hatlarından bağımsız çalışması sayesinde kırsal alanlarda, yüksek rakımlı veya dağlık bölgelerde de kullanılabileceğini ifade etti.

Rektörün Değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrencilerin çalışmaları ve başarılarını tebrik etti. Rektör Karamustafa, "Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim veren üniversitemizde bu tür öğrenci çalışmaları ve elde ettikleri başarılar bizleri bir hayli mutlu etmektedir. Teknofest ve Yarışmalar Koordinatörlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışarak, hem StartUp MYO hem de Teknofest kapsamında yapılacak yarışmalarda öğrencilerimiz, derece elde etmek için çalışmalarını sürdürecekler. Öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Rektörlük ziyaretinde, üniversitenin proje ve yarışma odaklı yaklaşımının öğrenci girişimciliğini teşvik ettiği vurgulandı ve öğrencilerin desteklenmesine devam edileceği belirtildi.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ TAHA ŞAŞ VE ERDEM ÖZRENDECİ, REKTÖR PROF. DR. KURTULUŞ KARAMUSTAFA’YI ZİYARET ETTİ.