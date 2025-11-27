Kazakistan Başkonsolosu Nuriddin Amankul’dan Vali Toraman’a Ziyaret

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve Konsolos Aybek Yestleuov, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

Görüşme ve İş Birliği

Vali Toraman, Başkonsolos Amankul ve Konsolos Yestleuov ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Çanakkale’de yürütülebilecek iş birliği alanlarına yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSU NURİDDİN AMANKUL, ÇANAKKALE VALİSİ DOÇ. DR. ÖMER TORAMAN’I ZİYARET ETTİ.