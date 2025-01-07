Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağının Kara Kutuları Deşifre Edildi

Azerbaycan Uçağının Kara Kutuları Brezilya'da Deşifre Edildi

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024 tarihinde düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kara kutularının deşifre işlemleri Brezilya'nın Uçak Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) tarafından tamamlandığı bildirildi.

Olayla ilgili yerel haber kaynaklarına göre, uçağın iki kara kutusu 1 Ocak'ta Brezilya'ya ulaştı. CENIPA uzmanları, buradan incelemeye başlayan kara kutulardaki verilerin analizi 4 Ocak'ta tamamlandı ve doğrulandı.

İlgili kayıt cihazlarının incelenmesi ise 6 Ocak'ta sona erdi ve elde edilen veriler Kazakistanlı yetkililere iletildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kara kutuların Brezilya'ya gönderilmesinin kazayla ilgili soruşturmanın tarafsızlığı açısından alınan en doğru karar olduğunu dile getirmişti.

Kazakistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Talgat Lastayev, standartlara göre kazanın ön sonuçlarının 30 gün içerisinde açıklanacağını belirtmişti.

Kazanın Detayları

Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, Bakü-Grozni seferini yaparken 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplamda 67 kişinin bulunduğu açıklanırken, kazada 38 kişinin hayatını kaybetti, 29 kişi kurtuldu.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını ve bu iddiaları doğruladıklarını bildirdiler. Olay üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek meydana gelen 'trajik olay' için özür diledi.