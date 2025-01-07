DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,87 -0,49%
ALTIN
3.003,76 -0,47%
BITCOIN
3.601.267,21 0,11%

Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağının Kara Kutuları Deşifre Edildi

Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının kara kutularının deşifresi tamamlandı. 38 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:55
Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağının Kara Kutuları Deşifre Edildi

Azerbaycan Uçağının Kara Kutuları Brezilya'da Deşifre Edildi

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024 tarihinde düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kara kutularının deşifre işlemleri Brezilya'nın Uçak Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) tarafından tamamlandığı bildirildi.

Olayla ilgili yerel haber kaynaklarına göre, uçağın iki kara kutusu 1 Ocak'ta Brezilya'ya ulaştı. CENIPA uzmanları, buradan incelemeye başlayan kara kutulardaki verilerin analizi 4 Ocak'ta tamamlandı ve doğrulandı.

İlgili kayıt cihazlarının incelenmesi ise 6 Ocak'ta sona erdi ve elde edilen veriler Kazakistanlı yetkililere iletildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kara kutuların Brezilya'ya gönderilmesinin kazayla ilgili soruşturmanın tarafsızlığı açısından alınan en doğru karar olduğunu dile getirmişti.

Kazakistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Talgat Lastayev, standartlara göre kazanın ön sonuçlarının 30 gün içerisinde açıklanacağını belirtmişti.

Kazanın Detayları

Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, Bakü-Grozni seferini yaparken 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplamda 67 kişinin bulunduğu açıklanırken, kazada 38 kişinin hayatını kaybetti, 29 kişi kurtuldu.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını ve bu iddiaları doğruladıklarını bildirdiler. Olay üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek meydana gelen 'trajik olay' için özür diledi.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Yılı'nda Vatandaşlara Müjdeler Geliyor
2
Nevşehir'de 5 Bin 370 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
3
Yürüme Engelli Yılmaz Doğan, 'Engelsiz Taksi' ile Boztepe'yi Gezdi
4
Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
5
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2024'te 60 Bin İvesi Cinsi Kuzu Doğdu
6
Almanya Başbakanı Scholz'den EURO 2024 öncesi dikkat çeken açıklama: "Göçmenler bizim çocuklarımızdır"
7
Navalni'nin son isteği yerine getirilecek: En yakın çalışma arkadaşı 'seçim günü protestosu' çağrısı yaptı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor