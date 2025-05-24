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Kazakistan’da Türk Mutfağı Haftası: Osmanlı ve Anadolu Lezzetleri Tanıtıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde Osmanlı ve Anadolu mutfağının lezzetleri tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 01:38
Kazakistan’da Türk Mutfağı Haftası: Osmanlı ve Anadolu Lezzetleri Tanıtıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen “Türk Mutfağı Haftası” etkinliği, Osmanlı ve Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerini sergileyerek büyük bir gala yemeği ile kutlandı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle dördüncü kez gerçekleştirilen bu etkinlik, “Lezzetlerin seyahati: Anadolu’dan Büyük Bozkıra” temasıyla düzenlendi. Astana'da, Türk Hava Yolları, Alarko, Ülker, Yıldız ve Sine Midas Stroy gibi Türk şirketlerin katkılarıyla gerçekleştirilen gala, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu tarafından ev sahipliği yapıldı.

Etkinliğe Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Akan Rahmetullin ve yaklaşık 100 davetli katıldı. Bu davetliler arasında özellikle üst düzey Kazak yetkililer, Türk iş adamları ve uluslararası kuruluşların yöneticileri dikkat çekti.

Etkinlikte, Michelin ödüllü Türk şefi Necati Yılmaz, Osmanlı ve Anadolu mutfağından çeşitli lezzetleri tanıttı. Şefin özel hazırladığı menüde, Osmanlı saraylarının en sevilen yemekleri ve Anadolu'nun klasik tarifleri yer aldı. Ayrıca, etkinlikte nar çiçeği şerbeti de ikram edildi.

Şef Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı mutfağını Kazakistan’da tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. “Türk mutfağının hem zenginliğini hem çeşitliğini tanıtmak istedim.” diyerek, iki ülke arasındaki bağların pekiştirilmesinin önemine de vurgu yaptı. Yılmaz, “Birbirimizi tanımaya ihtiyacımız var. Birbirini tanımanın en güzel yolu da sofrada buluşmak.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kapucu ise etkinliğin sadece Türk mutfakını değil, aynı zamanda çevreye duyarlı bir Türk mutfağı anlayışını da tanıttığını belirterek, “Bugünkü etkinliği hem bir kültür tanıtımı hem de çevreye duyarlı bir Türk mutfağının tanıtım etkinliği olarak görebiliriz.” dedi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında düzenlenen gala yemeğinde...

Kazakistan’ın başkenti Astana’da “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında düzenlenen gala yemeğinde Osmanlı ve Anadolu mutfağının geleneksel lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle dördüncü kez gerçekleştirilen “Türk Mutfağı Haftası”, Kazakistan’da “Lezzetlerin seyahati: Anadolu’dan Büyük Bozkıra” temasıyla düzenlenen gala yemeğiyle kutlandı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında düzenlenen gala yemeğinde...

Kazakistan’ın başkenti Astana’da “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında düzenlenen gala yemeğinde Osmanlı ve Anadolu mutfağının geleneksel lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle dördüncü kez gerçekleştirilen “Türk Mutfağı Haftası”, Kazakistan’da “Lezzetlerin seyahati: Anadolu’dan Büyük Bozkıra” temasıyla düzenlenen gala yemeğiyle kutlandı.

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