Kazakistan Liderinden Barış Çağrısı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Barış Vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için önemli değerlendirmelerde bulundu. Tokayev, resmi ziyaret için Kazakistan'da bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldiği görüşmede, savaşı sona erdirmek için Çin ve Brezilya tarafından sunulan barış planlarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Askeri Eylemlerin Durdurulması Zorunluluğu

Tokayev, Rusya’nın askeri gücünün azımsanamayacağını belirterek, "Savaşın daha da tırmanması, tüm insanlık ve özellikle de Rusya-Ukrayna çatışmasına dahil olan ülkeler için telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır," dedi. Ayrıca, İstanbul Anlaşması’nın imzalanmaması nedeniyle ateşkes sağlama şansının kaybedildiğini vurguladı.

Barış İçin Çözüm Süreci

Barış fırsatının hâlâ mevcut olduğunu belirten Tokayev, devletlerin barış girişimlerine dikkatle yaklaşması gerektiğinin altını çizerek, "Önce askeri eylemin durdurulması, ardından sınır meselelerinin tartışılması gerekiyor. Bize göre, Çin ve Brezilya’nın barış planlarının desteklenmesi gerekli," diye konuştu.

Komşu Halkların Birlikteliği

Tokayev, komşu halkların barış içerisinde yaşamalarının önemine de dikkat çekti. "Devletlerin liderleri gelir geçer ama halklar barış içinde ve karşılıklı anlayış içerisinde yaşamalıdır. Kazakistan, dünyanın en uzun belirlenmiş kara sınırına sahip olduğu Rusya ile stratejik ortaklık ve ittifak çerçevesinde işbirliğini geliştirmeyi sürdürüyor," dedi. Ayrıca, Ukrayna halkına ve kültürüne olan sempatisini dile getirerek, iki ülke arasında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını vurguladı. Ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğinin faaliyetine devam ettiğini de belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’a gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ı (solda) başkent Astana’da törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da düzenlenen resmi törenin ardından Tokayev ve Scholz görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’a gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ı (solda) başkent Astana’da törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da düzenlenen resmi törenin ardından Tokayev ve Scholz görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’a gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ı (solda) başkent Astana’da törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da düzenlenen resmi törenin ardından Tokayev ve Scholz görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’a gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ı (solda) başkent Astana’da törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da düzenlenen resmi törenin ardından Tokayev ve Scholz görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’a gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ı (solda) başkent Astana’da törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da düzenlenen resmi törenin ardından Tokayev ve Scholz görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’a gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ı (solda) başkent Astana’da törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da düzenlenen resmi törenin ardından Tokayev ve Scholz görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’a gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ı (solda) başkent Astana’da törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da düzenlenen resmi törenin ardından Tokayev ve Scholz görüştü.