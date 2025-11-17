KBÜ Rektörü Kırışık, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nde Yapay Zekâ Projelerini İnceledi

Prof. Dr. Fatih Kırışık, Temmuz'da açılan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinde yürütülen yapay zekâ projeleri, eğitim altyapısı ve kalite süreçlerini yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:03
KBÜ Rektörü Kırışık, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nde Yapay Zekâ Projelerini İnceledi

KBÜ Rektörü Fatih Kırışık Fakültede İnceleme Yaptı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Temmuz ayında açılan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret ve İnceleme

Rektör Kırışık, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İlker Türker ve Doç. Dr. Hakan Kutucu ile birlikte fakülteyi gezerek akademik kadro ve idari personelden projeler hakkında bilgi aldı. Fakültenin yapılanma süreci, eğitim altyapısı ve gelecek döneme yönelik hedefler değerlendirildi.

Yapay Zekâ Projeleri

Görüşmede özellikle yapay zekâ tabanlı Rektörlük Karar Destek Sistemi üzerinde yürütülecek projeler gündeme geldi. Rektör Kırışık, bu çalışmaların üniversitede karar alma süreçlerini hızlandıracağını ve daha etkin hale getireceğini belirtti.

Dekan Yardımcısı Kutucu, TÜBİTAK 2209-A öğrenci projeleri ile Yapay Zekâ Takımı tarafından sürdürülen faaliyetlere ilişkin bir sunum yaptı. Ayrıca fakültenin kalite süreçlerine yönelik hazırlıklar da ele alındı.

Eğitim ve Hedefler

Dijital çağın ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere kurulan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, 20’nin üzerinde öğretim üyesiyle teknoloji odaklı eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

