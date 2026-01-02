Keçiören Belediyesi'nden Karla Mücadele Seferberliği - 93 Araç, 400 Personel

Keçiören Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde sahada yoğun mesai yapıyor.

Koordinasyon AKOM'dan yönetildi

Ankara Valiliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı ve don uyarılarının ardından teyakkuza geçen Keçiören Belediyesi ekipleri, AKOM'dan yönetilen çalışmalar kapsamında özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar küreme ve kaldırım temizleme faaliyetlerine öncelik verdi.

Çalışmalarda 93 araç ve 400 personel görev aldı; vatandaşlardan gelen ihbarlar değerlendirilerek ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirme yapıldı.

Çalışmalar anlık izlendi

Kar küreme ve tuzlama araçlarındaki kamera sistemleri sayesinde müdahaleler AKOM'dan anlık olarak izlendi. Kamera ve harita destekli takip sistemi ile kapalı yollar kısa sürede ulaşıma açılarak olası mağduriyetlerin önüne geçildi.

Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7 gün 24 saat esasına göre mesaiye devam ediyor.

"Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, çalışmaları anlık olarak takip ettiğini belirterek: "Kar yağışının olumsuz etkileri ve buzlanmaya karşı teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 93 araç ve 400 personelimizle sokak sokak, mahalle mahalle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

