Kemer'de Coğrafi İşaret İçin Başvuru Yapılan Yörük Lezzetleri Tanıtıldı

Kemer'de coğrafi işaret başvurusu yapılan Yörük lezzetleri tanıtıldı

Kemer Kaymakamlığı tarafından, coğrafi işaret başvurusu yapılan yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin de katıldı.

Sunulan lezzetler

Etkinlikte, Yörük kültürüne özgü ve coğrafi işaret başvurusunda bulunan ürünler katılımcılara sunuldu. Başvuruları yapılan lezzetler arasında Kemer gömbe ekmeği, hamur dolması, turunç ekşili maş fasulyesi çorbası, Kemer fesleğenli kıl patlıcan yemeği, yufka ekmeği tatlısı, yapık yemeği ve bahar şerbeti yer aldı.

Programa katılanlar

Kemer Yörük Parkı'nda düzenlenen programa; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Kemer protokolü, Kemer Belediyesi Kültür Evi Sorumlusu Ramazan Kar, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Kemer'in yerel mutfak mirasını öne çıkarma ve coğrafi işaret süreçlerine dikkat çekme amacı taşıdı.

