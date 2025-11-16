Kemer Tekirova'da Mahsur Kalan Kişi AFAD ve Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Kemer Tekirova'da Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan bir kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.
Olayın Detayları
Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi, Maden Koyu yakınlarında yürüyüşe çıkan Nazmi Ç. (36), yönünü şaşırarak bir yamaçta mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Nazmi Ç.'nin ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı. AFAD ekipleri, ihbarcıyla irtibat kurup gönderilen konum üzerinden müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda mahsur kaldığı yamaçtan kurtarılan Nazmi Ç.'nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi. Kurtarılan kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.
