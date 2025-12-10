DOLAR
Kepez Belediyesi Dokumapark'ta Portakalları Halkla Paylaştı

Kepez Belediyesi, Destek Eğitim Kursu öğrencilerinin Dokumapark'taki portakal etkinliğinin ardından Park ve Bahçeler ekiplerinin topladığı meyveleri ziyaretçilerle paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:41
Destek Eğitim Kursu öğrencileriyle doğada buluşma

Kepez Belediyesi, Dokumapark'ta bulunan portakal bahçesinde Destek Eğitim Kursu öğrencileri için doğayla iç içe bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ağaçlar arasına yürüyüp portakalları dalından kopararak taze taze yeme fırsatı buldu.

Etkinlik, hem eğitici hem de unutulmaz bir deneyim olarak öne çıktı; öğrenciler doğayı deneyimleyip meyve toplamanın mutluluğunu yaşadı.

Toplanan portakallar ilçe halkıyla paylaşıldı

Etkinliğin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dokumapark’taki portakalları topladı. Toplanan meyveler, Dokumapark’ı ziyaret eden vatandaşlara ikram edilerek ilçe halkıyla paylaşıldı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz doğanın insan ruhunu dinlendirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: Bir meyveyi dalından koparıp yemek ise bambaşka bir mutluluktur. Bizim çocukluğumuz da hep böyle doğal ortamlarda geçti. Biz de çocuklarımızın bu güzel duyguları tatmasını, bizim yaşadığımız o doğayla iç içe yaşamanın mutluluğunu yaşamalarını istedik. Bu nedenle öğrencilerimizi portakal bahçesinde böyle bir etkinlikle buluşturduk. Öğrencilerimizin etkinliğinin ardından belediye personellerimiz de portakalların tamamını topladı. Bizde bu portakalları, ilçe halkımızla paylaştık. Paylaşmak çoğalmaktır. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır. Paylaşmak insanın kalbini, yüreğini büyütür, insan olmanın en güzel yanı paylaşmaktır

TOPLANAN PORTAKALLAR, DOKUMAPARK’I ZİYARET EDEN İLÇE HALKIYLA PAYLAŞILDI.

