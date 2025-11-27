Kepez Belediyesi'nden Yanan Aileye Yardım — Başkan Mesut Kocagöz Müdahale Etti

Kepez Belediyesi, Mesut Kocagöz’ün talimatıyla Zeynep Aktaş ve üç çocuğuna kapsamlı destek sundu; çocuk odası yenilendi, ev onarıldı, gıda ve sosyal yardım sağlandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:41
Kepez Belediyesi'nden Yanan Aileye Yardım — Başkan Mesut Kocagöz Müdahale Etti

Kepez Belediyesi'nden yanan aileye destek

Gazi Mahallesi'ndeki çağrıya hızlı müdahale

Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6551 Sokak'ta, eşi ve üç çocuğuyla bir gecekonduda yaşayan Zeynep Aktaş'ın sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısını Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duydu. Aktaş, "Bana el uzatsınlar, yardım etsinler. Çocuklarımın odası yok, ders çalışacak bir yerleri yok. Ben bu yardımı kendim için değil, çocuklarım için istiyorum" sözleriyle destek talep etmişti.

Kepez Belediyesi ekipleri, annenin çağrısı üzerine bölgeye intikal ederek kapsamlı bir inceleme yaptı. Kirada yaşayan ailenin, özellikle çocukların odasının bulunduğu bölümde ciddi hasar olduğu tespit edildi. Odanın yangının ardından aile tarafından kendi imkanlarıyla tamir edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Yangına neden olan bölümdeki is izleri temizlendi, zarar gören yüzeyler fırçalanıp yeniden boyandı. Annenin talebi doğrultusunda hasarlı oda çocuk odası olarak hazırlandı; her çocuk için ayrı yatak yerleştirildi, halı ve perdeler yenilendi. Kış aylarında üşümemeleri için odaya soba konuldu.

Evin diğer bölümlerinde de kapsamlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Elektrik ve su tesisatı onarıldı, kırılan camlar değiştirildi ve evin tamamı baştan aşağı boyandı. Evin tüm alanları detaylı şekilde temizlenerek çocuklar için hijyen sağlandı; kullanılmaz hale gelen eşyalar yenileriyle değiştirildi.

Kepez'ten kapsamlı sosyal destek paketi

Kepez Belediyesi ekipleri aileye ayrıca geniş kapsamlı bir sosyal destek paketi sundu. İlk etapta çocukların sağlıklı beslenebilmesi için gıda yardımı ulaştırıldı ve ailenin düzenli alışveriş yapabilmesi amacıyla gıda kartı verildi. Ailenin elektrik ve su borçları ödenecek ve çocuklara, Kepez Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi'ndeki mağazadan kıyafet desteği sağlanacak.

Başkan Mesut Kocagöz, Kepez'de sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde ne demiştik. Kepez’de bir çocuğumuz bile yatağa aç girmeyecek dedik. Bizler, belediye olarak sosyal belediyeciliği ilke edindik ve ihtiyaç sahibi her ailemizin yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her yardım çağrısına duyarlılık gösteriyor, onları yalnız bırakmıyoruz. Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve sıcak bir ortamda büyüyebilmesi için gerekli tüm adımları atıyoruz. Geniş kapsamlı sosyal destek hizmetlerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Kepez’de hiçbir çocuk üşümesin, Kepez’de hiçbir çocuk yatağa aç girmesin" dedi.

Kepez Belediyesi tarafından yapılan bu hızlı müdahale ve sağlanan destekler, yanan evdeki ailenin günlük yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve çocukların güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etmelerine olanak sağladı.

