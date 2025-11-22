Kepez Hedefi: Antalya’yı 'UNESCO Dünya Kitap Başkenti' Yapmak

Antalya’nın kültür ve edebiyat vizyonunu güçlendirmeye yönelik ‘Akdeniz Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez’ çalıştayı, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde başladı. Etkinlik, Kepez Belediyesi ev sahipliğinde kentin kültürel dinamiklerini bir araya getirdi.

Açılışta verilen mesajlar

Çalıştayın açılışına Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve gazeteci-TV programcısı Cem Seymen katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Kocagöz, bugün yalnızca bir çalıştay başlatılmadığını, yeni bir kültür yolculuğuna çıkıldığını belirterek, "Antalya’nın kültürünü, edebiyatını, hafızasını ve yarınlarını birlikte inşa edeceğiz. Ve bu yolculuğun kalbi Kepez’de atacak" dedi.

Kocagöz, kültürün bir şehrin mayası olduğunu vurgulayarak Yahya Kemal’den alıntıyla edebiyatın önemine dikkat çekti: "Edebiyat ise Yahya Kemal’in o güzel sözüyle 'kendi gök kubbemizdir.' Kelimelerle kurduğumuz, ruhumuzu taşıyan büyük bir kubbe".

Çalıştayın hedefleri ve yaklaşımı

Başkan Kocagöz, Kepez'in kültür ve edebiyatı modern çağın imkânlarıyla birleştirerek güçlü bir vizyon ortaya koymayı hedeflediğini söyledi. Amaçları arasında Antalya’yı kültürel üretimin merkezi hâline getirmek, okuma alışkanlığını tüm yaş gruplarında canlandırmak, dijital olanakları kültürel üretimle buluşturmak, kent hafızasını korumak ve yeni yazarların yetişmesini desteklemek yer alıyor.

Çalıştay altı masada yürütülecek

Çalıştayın, ortaya konacak fikirlerin somut projelere dönüşmesi için altı masada ele alınacağı belirtildi. Başkan Kocagöz, masaları şu şekilde sıraladı:

1. Gençlik Masası: Gençlerin kültürel sürece katılımını sağlayacak çalışmalar.

2. Yapay Zekâ ve Dijital Okuryazarlık Masası: Kültürü yeni çağın diliyle buluşturacak projeler.

3. Süreç ve Organizasyon Masası: Planlama ve uygulama mekanizmalarının oluşturulması.

4. Sponsorluk ve Tanıtım Masası: Kepez’i bir kültür markası haline getirecek fikirler.

5. Kent Belleği ve Antalya Koleksiyonu Masası: Şehrin tarihini, hikâyesini ve edebi mirasını görünür kılacak projeler.

6. Veri ve İstatistik Masası: Çalışmaların ölçülebilir olmasını sağlayacak değerlendirmeler.

Kocagöz, buradan çıkan fikirlerin sadece tartışılmayacağını; adım adım hayata geçirileceğini ve sonuç bildirgesiyle resmileştirileceğini vurguladı. Konuşmasının sonunda katılımcılara seslenerek, "Bugün burada iddialı bir hedefi açıkça dile getiriyorum: Antalya’yı 'UNESCO Dünya Kitap Başkenti' yapmak istiyoruz" dedi ve bu hedefin imkânsız olmadığını söyledi.

Vali Yardımcısı Tahsin Aksu'nun değerlendirmesi

Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu da çalıştayı ve hedefi överek, Başkan Kocagöz ve emeği geçenlere teşekkür etti. Aksu, insanların ancak eğitimle değişeceğini belirterek, "İnsanlar değişir, neyle değişir eğitimle değişir. Medeniyetimizin temelinde, değerlerimizin temelinde eğitim vardır" mesajını paylaştı.

Çalıştay, "İnsan Okur" mottosuyla verimli tartışmalar ve somut sonuçlar hedefleyerek gün boyu sürecek oturumlarla devam ediyor.

