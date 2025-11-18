Kepez’in Hasta Yakınları Konukevi 5 Yıldızlı Hizmete Taşındı

Kepez’in Hasta Yakınları Konukevi 5 yıldızlı hizmete yükseldi

Kepez Belediyesi, Hasta Yakınları Konukevinde kapsamlı bir yenileme gerçekleştirerek hizmet standartlarını adeta "5 yıldızlı otel" seviyesine taşıdı. Yenilikler, hasta ve hasta yakınlarına sunulan destek ve konforu artırmaya odaklandı.

"Hasta Yakınları Konukevi’mizde başlattığımız dönüşüm, bizim için sadece bir hizmet iyileştirmesi değil; zor günler yaşayan hasta ve hasta yakınlarımızın yanında durma sorumluluğumuzun bir gereğidir"

7 gün 24 saat hizmet

Önceki uygulamada konukevinde hafta içi 17.00’den sonra ve hafta sonları misafir kabul edilmiyordu. Başkan Mesut Kocagöz döneminde bu uygulama sona erdi; artık konukevi haftanın 7 günü, 24 saat kayıt alıyor. Gece 03.30’da dahi giriş yapmak isteyen hasta yakınları sorunsuz olarak konaklayabiliyor.

Konaklama sayısında rekor artış

Önceki yıllarda yılda en fazla 240 kişinin konaklayabildiği konukevinde, yeni düzenlemelerle bu sayı 1300 kişiye yükseldi. Ayrıca, daha önce olmayan şekilde şehit ve gazi aileleri için resmi olarak ücretsiz konaklama uygulaması başlatıldı. Konukevinde 2 kişilik ve 3 kişilik odalar ile engellilerin rahatça konaklayabileceği oda konsepti bulunuyor.

Konaklama süresi ve yeni hizmetler

Konaklama süresi daha önceki 15 günden, ihtiyaçların daha sağlıklı karşılanabilmesi için 30 güne çıkarıldı. Konforu artıran yenilikler arasında her misafire ücretsiz havlu ve şampuan seti, haftanın her günü yapılan oda temizliği, yatak kapasitesinin 60tan 90a çıkarılması, 7/24 taze çay ve sıcak kahve ikramı, misafirlerin çamaşırlarının ücretsiz yıkanması ve kurutulması ile ücretsiz internet hizmeti yer alıyor.

Pazar günü hastaneden belge alamayan hasta yakınları artık mağdur edilmiyor; bu uygulama ile Türkiye’nin 81 ilinden tedavi için gelen her vatandaşa konukevinin kapıları sonuna kadar açık.

Konukevi bahçesinde yapılan düzenleme ile yeşil alanlar, kamelya ve dinlenme bankları oluşturuldu. Lobide büyük ekran TV ile misafirlerin birlikte film ve milli maç izleyebileceği sosyal bir ortam sağlandı. Soğuk içecek ve atıştırmalıklar için konukevine otomat yerleştirildi. Hastanelere ulaşım için hazırlanan ulaşım planlama cetveli her misafire verilerek ulaşım olanaklarına erişim kolaylaştırıldı. Çocuk misafirlere balon, uçurtma, boya defteri ve kalem gibi hediyeler sunularak zor günlerin çocuklar için daha katlanılabilir olması hedeflendi.

Kültürel ve sosyal imkanlar genişletildi

Konukevindeki kütüphane 400 kitaptan 1.500 kitaba çıkarılarak zenginleştirildi. Misafirlerin boş zamanlarını değerlendirebilmesi için bilardo, masa tenisi ve tavla alanları oluşturuldu. Lobide ve yemekhanede olmak üzere iki ayrı noktaya ücretsiz arıtmalı içme suyu dolabı yerleştirildi.

5 yıldızlı hizmet vurgusu

Başkan Mesut Kocagöz, konukevinin 7/24 açık hale getirildiğini, kapasitelerin artırıldığını ve konforun yükseltildiğini vurgulayarak; temizlikten güvenliğe, çay-kahveden ücretsiz çamaşır hizmetine kadar her detayın yeniden ele alındığını belirtti. Kocagöz, şehit ve gazi ailelerine ücretsiz konaklama sağlanmasının ayrı bir onur olduğunu ifade etti ve konukevinin sosyal alanları, kütüphanesi ile misafirlerin rahatlayabileceği bir ortam sunduğunu kaydetti.

