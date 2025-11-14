Keşan'da araçta ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

Olayın Detayları

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Kavak Caddesi ile Alaaddin Önen Caddesi’nin kesiştiği noktata bekleme yapan bir aracı durdurdu. Araçta bulunanlar M.S., M.G. ve A.M.A. kontrol edildi.

Aracın içinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 64 mermi, 7 sentetik ecza ve uyuşturucu içmekte kullanılan 3 aparat bulundu. Şüpheli A.M.A.’nın üzerinde ise 1,52 gr uyuşturucuya bulanmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

KEŞAN’DA POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTA UYUŞTURUCU, TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ