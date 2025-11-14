Keşan'da araçta ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Keşan'da park halindeki araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 64 mermi, 7 sentetik ecza ve uyuşturucu bulundu; üç şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:44
Keşan'da araçta ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da araçta ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

Olayın Detayları

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Kavak Caddesi ile Alaaddin Önen Caddesi’nin kesiştiği noktata bekleme yapan bir aracı durdurdu. Araçta bulunanlar M.S., M.G. ve A.M.A. kontrol edildi.

Aracın içinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 64 mermi, 7 sentetik ecza ve uyuşturucu içmekte kullanılan 3 aparat bulundu. Şüpheli A.M.A.’nın üzerinde ise 1,52 gr uyuşturucuya bulanmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

KEŞAN’DA POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTA UYUŞTURUCU, TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

KEŞAN’DA POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTA UYUŞTURUCU, TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
3
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
4
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
5
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
6
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
7
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı