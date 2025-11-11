Keşan'da Otomobil Tır Dorsesine Çarptı: 3 Yaralı

Keşan'da 34 EA 5744 plakalı otomobil, 39 AZ 360 yönetimindeki tırın 39 ABP 787 dorsesine çarptı; sürücü E.A. ile Ş.G. ve İ.A. yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 22:43
Keşan'da Otomobil Tır Dorsesine Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Kazanın Detayları

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, Keşan istikametinden Gelibolu istikametine giden 34 EA 5744 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden İ.K. yönetimindeki 39 AZ 360 plakalı tıra bağlı 39 ABP 787 plakalı dorsenin arkasına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü E.A. ile otomobilde bulunan Ş.G. ve İ.A. yaralandı.

Müdahale ve Tedavi

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.A., Ş.G. ve İ.A., ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

