Keykubad Göç ve Kervan Yolu Konya‑Alanya Arasında Yeniden Canlanıyor

Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından kullanılan kadim kervan yolu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle yeniden hayat buluyor. Projenin hedefi, 405 kilometrelik Keykubad Göç ve Kervan Yolunu uluslararası bir kültür ve turizm rotasına dönüştürmek.

İş birliği protokolü imzalandı

Törene Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak katıldı. İmzalanan kapsamlı protokol, rotanın korunması, uluslararası tanıtımı ve sürdürülebilir turizme dönüştürülmesi için yol haritası oluşturuyor.

Ercan Uslu törende şunları söyledi: "Bu proje ile iki kadim başkenti yeniden birbirine bağlıyor, tarihin ayak izlerini geleceğin adımlarıyla buluşturuyoruz. Bu yol, Anadolu’nun ruhuna açılan bir kapı olacaktır"

"Dönemsel köklerimiz kuvvetlidir"

Murat Levent Koçak ise iki Selçuklu şehrinin tarihi bağlarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Alanya dönem dönem Konya vilayetine bağlanmış, dönemsel köklerimiz bizi birbirimizden ayırmayacak derecede kuvvetlidir. Bugün de Yörüklerimizin önemli bir kısmı yaylak için Konya’ya göç etmektedir. Bu proje hem tarihimizi yaşatacak hem de doğa sporları ve turizmini bölgemizde canlandıracaktır. Her iki şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Rota ve tarihsel önemi

Keykubad Göç ve Kervan Yolu, 1221 yılında Alanya’nın fethine uzanan bir güzergâh olup Anadolu’nun iç kesimleriyle Akdeniz limanlarını birbirine bağlayan stratejik bir ticaret yoluydu. Tarihte susam ve kereste gibi ürünler Alanya’dan Konya’ya kervanlarla taşınırken, Konya’nın tuzu ve bozkır mahsulleri Akdeniz üzerinden dünya ticaretine ulaştırılıyordu. Rota ayrıca Sarıkeçili Yörüklerinin yüzyıllardır kullandığı bir göç yolu olma özelliğini koruyor.

Akademik ve idari destek

Proje, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyeleri ile valiliklerin himayesinde yürütülüyor; Orman Bölge Müdürlükleri destek sağlıyor. Bilimsel altyapı Prof. Dr. Hasan Bahar, Prof. Dr. Necmi Uyanık, Prof. Dr. Mehmet Hacıgökmen ve Prof. Dr. Osman Doğanay tarafından oluşturuldu. Ayrıca ADDK Başkanı Tuncer Koç ve Arkeolog Osman Yılmazın saha çalışmaları unutulmuş patikaları gün yüzüne çıkardı.

Genişleyen rota: 405 km'den 1000 km'ye

İmzalanan protokol sonrası mevcut 405 kilometrelik rota, Manavgat-Kubadabad Sarayı, Taşatan ve Akdağ gibi güzergâhlarla birleştirilerek 1000 kilometreye çıkarılacak. Bölge için yürüyüş, bisiklet, off-road ve diğer doğa sporlarına uygun özel parkurlar da planlanıyor.

Sürdürülebilir turizm ve bölgesel katkı

Proje, kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma ve bölgesel tanıtım açısından önemli katkılar sunması beklenen çok yönlü bir girişim olarak tanımlanıyor. Keykubad Göç ve Kervan Yolu, tarih, kültür ve doğa tutkunlarını medeniyetlerin buluştuğu bu eşsiz rotayı keşfetmeye davet ediyor.

