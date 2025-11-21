Kıbrıs Gazisi Yurdaşen Yılmaz Osmancık'ta Uğurlandı

Çorum Osmancık'ta yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Yurdaşen Yılmaz, Beylerçelebi Camii'ndeki törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:52
Kıbrıs Gazisi Yurdaşen Yılmaz Osmancık'ta Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Yurdaşen Yılmaz Osmancık'ta Uğurlandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Yurdaşen Yılmaz hayatını kaybetti. Uzun yıllar ilçede öğretmenlik yapan Yılmaz'ın vefatı, yakınlarını ve tanıyanlarını yasa boğdu.

Yılmaz için Beylerçelebi Camii'nde Cuma namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından, Türk bayrağına sarılı naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene katılanlar

Törene; Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Osman Barışmaz, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ VE EMEKLİ ÖĞRETMEN, DÜZENLENEN ASKERİ...

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ VE EMEKLİ ÖĞRETMEN, DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ VE EMEKLİ ÖĞRETMEN, DÜZENLENEN ASKERİ...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
3
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza
4
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
5
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
6
Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada
7
Sakarya Akyazı'da kaza: 68 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut