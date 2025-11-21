Kıbrıs Gazisi Yurdaşen Yılmaz Osmancık'ta Uğurlandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Yurdaşen Yılmaz hayatını kaybetti. Uzun yıllar ilçede öğretmenlik yapan Yılmaz'ın vefatı, yakınlarını ve tanıyanlarını yasa boğdu.

Yılmaz için Beylerçelebi Camii'nde Cuma namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından, Türk bayrağına sarılı naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene katılanlar

Törene; Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Osman Barışmaz, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

