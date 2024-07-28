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Kıbrıs Meselesine Yeni Bir Bakış: 'Suç Kimde?'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Suç Kimde?' kitabı, Kıbrıs'ın tarihinde yankı uyandıracak bilgiler sunuyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:17
Kıbrıs Meselesine Yeni Bir Bakış: 'Suç Kimde?'

Kıbrıs Meselesine Yenilikçi Bir Perspektif

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kıbrıs sorununa dair tarihi gerçekleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" isimli kitabı yayımladı. Bu kitapla birlikte, Kıbrıs Türklerinin yarım asır süren uluslararası ilişkilerdeki konumuna dair derinlemesine bir inceleme sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitabın takdim yazısında şu ifadeleri kullandı: "Kıbrıs meselesinin yalnızca 1974 olaylarıyla sınırlı tutulması, adadaki Kıbrıs Türklerinin uluslararası alanda yok sayılmasına neden olmaktadır. Bu durumu haklı gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler kararı yoktur." Ayrıca, hukuki temeli olmayan kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Tarihin Işığında Kayıplar ve Saldırılar

Erdoğan, Kıbrıs'taki Türk halkının tarihsel olarak maruz kaldığı saldırıları ve etnik gerginlikleri hatırlatarak, "Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar, Türk toplumunun güvenliğini tehdit etti." dedi. 1960'larda başlayan saldırıların, Türkiye'nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın zorunlu bir yanıt olduğunu belirtti.

Kitap, Tarihi Geri Plana Işık Tutuyor

"Suç Kimde?" kitabı, Kıbrıs meselesinin sadece 1974 olaylarıyla sınırlı olmadığını kanıtlayan belgeler ve fotoğraflarla okuyucunun karşısına çıkıyor. Kitapta, "Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulmün ve acıların belgelenerek tarihe kaydedilmesi önemlidir," ifadesi öne çıkıyor. Ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı'nın arka planına dair görsellerle desteklenmiş içerikler sunuldu.

Dezenformasyonla Mücadele ve Tarihin Önemi

Erdoğan, bu çalışmanın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşılaştığı dezenformasyona karşı önemli bir kaynak olduğunun altını çizdi. Tüm bu unsurlar, kitabın tarihsel gerçeklerin uluslararası kamuoyuna sunulmasına ciddi bir katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Bu kitap, Kıbrıs sorununun derinlerine inerek, geçmişin tanıklığını sunmayı ve gelecekte daha adil çözümler bulmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla "Suç...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" adlı kitap yayımladı. Kıbrıs meselesinin unutturulmak istenen geçmişine ışık tutmak amacıyla ilk baskısı, 1974 yılında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Fransızca yayımlanan arşiv niteliğindeki kitap, İletişim Başkanlığı tarafından aslına bağlı kalınarak Türkçe ve İngilizce olarak tekrar hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla "Suç...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" adlı kitap yayımladı. Kıbrıs meselesinin unutturulmak istenen geçmişine ışık tutmak amacıyla ilk baskısı, 1974 yılında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Fransızca yayımlanan arşiv niteliğindeki kitap, İletişim Başkanlığı tarafından aslına bağlı kalınarak Türkçe ve İngilizce olarak tekrar hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla "Suç...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" adlı kitap yayımladı. Kıbrıs meselesinin unutturulmak istenen geçmişine ışık tutmak amacıyla ilk baskısı, 1974 yılında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Fransızca yayımlanan arşiv niteliğindeki kitap, İletişim Başkanlığı tarafından aslına bağlı kalınarak Türkçe ve İngilizce olarak tekrar hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla "Suç...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" adlı kitap yayımladı. Kıbrıs meselesinin unutturulmak istenen geçmişine ışık tutmak amacıyla ilk baskısı, 1974 yılında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Fransızca yayımlanan arşiv niteliğindeki kitap, İletişim Başkanlığı tarafından aslına bağlı kalınarak Türkçe ve İngilizce olarak tekrar hazırlandı.

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