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Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Çelik'ten CHP Kurultayı Soruşturması Açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, CHP'nin kurultayıyla ilgili soruşturma için Genel Başkan'ın ifade vermeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:18
Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Çelik'ten CHP Kurultayı Soruşturması Açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun Avukatından Önemli Açıklama

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun özel bir bilgisinin olmadığını ve savcılığa gelmeyeceğini belirtti.

Soruşturma ve İfade Süreci

Celal Çelik, Ocak 2024 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürüyen bir soruşturmanın bulunduğunu vurguladı. Çelik, "Genel Başkanımızın özel bir bilgisi yoktur, savcılığa gelmeyecektir ve ifade vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan kurultayında 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Konuya ilişkin görüşmeler yapıldığını ifade eden Çelik, "Genel Başkanımızı ilgilendiren bir durum söz konusu değildir" dedi.

Televizyon Programındaki Açıklama

Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında kurultayla ilgili ortaya atılan iddialara yönelik CHP'den bir açıklama yapılmadığını belirttiğini aktaran Çelik, "Genel Başkanımız, CHP'nin şaibe ile anılmaması gerektiğini ve özel bir bilgisinin bulunmadığını ifade etmiştir" dedi.

Kurultay Sonrası Gelişmeler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını hatırlatan Celal Çelik, "Kurultaydan hemen sonra mevcut Bursa İl Başkanı'nın yaptığı şikayet üzerine Bursa'da bir soruşturma başlatıldı ve dosya, yetki nedeniyle Ocak 2024 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi" şeklinde konuştu. Çelik, Genel Başkan Kılıçdaroğlu hakkında daha önce yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yaptı.

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